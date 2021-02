Die Pfarren Kirchberg, Weißenalbern und Süßenbach müssen in der nächsten Zeit ohne ihren Pfarrer Hermann Katzenschlager auskommen: Der 80-Jährige befindet sich im Spital und wird danach weitere Pflege benötigen.

Bruder: „Dürfte besser werden.“

Wie lange Pfarrer Katzenschlager ausfallen wird, ist derzeit offen. „Mein Bruder ist seit 7. Jänner im Landesklinikum Zwettl, sein gesundheitlicher Zustand war sehr schlecht. Jetzt dürfte es aber etwas besser werden. Wir haben schon einige Male telefoniert“, berichtet der Weitraer Historiker Wolfgang Katzenschlager. Wann sein Bruder Hermann das Krankenhaus verlassen wird können, das sei derzeit noch völlig offen. „Er wird aber danach noch einige Zeit Pflege brauchen.“

Weniger Gottesdienste, aber immerhin

Seit 7. Februar dürfen nun wieder Gottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen gefeiert werden – mit noch größerem Abstand und FFP2-Maskenpflicht. In den Pfarren Kirchberg, Weißenalbern und Süßenbach wird es bis auf Weiteres etwas weniger Gottesdienste geben, als vor dem Lockdown. Verwaist sind die Pfarren jedoch nicht: Die Verwaltung hat Dechant Herbert Schlosser aus Schrems übernommen, für die seelsorgerische Betreuung sorgt der Kaplan der Pfarre Gmünd-Neustadt Janusz Wrobel.

In Kirchberg finden Gottesdienste am Samstag und Sonntag statt, in Süßenbach und Weißenalbern wechseln sonntags die Messen und Wortgottesdienste, zusätzlich werden in Süßenbach am Mittwoch und in Weißenalbern am Freitag Messen gefeiert (genaue Zeiten auf den NÖN-Service-Seiten).

Priester seit 58 Jahren

„Es ist nicht einfach, für einen Priester, der drei Pfarren leitet, einen Ersatz zu finden. Aber wenn man zusammenhält, funktioniert auch das“, meint Schlosser, der vor fünf Jahren die Funktion des Dechanten von Hermann Katzenschlager übernommen hatte. Katzenschlager, der 1963 zum Priester geweiht worden ist, war 2002 bis 2008 Dechant des Dekanates Weitra und danach Dechant des Dekanates Gmünd, das aus den zusammengelegten Dekanaten Heidenreichstein und Weitra entstanden ist.