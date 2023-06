Neue Baustelle in der Gmünder Altstadt

Die Stadt Gmünd ist um noch eine Großbaustelle reicher. Ist die Generalsanierung der Schremser Straße bereits voll angelaufen, so starteten nun auch die umfassenden Kanalarbeiten im Bereich des Dwirkabergerls unterhalb des Stadtplatzes. Damit werden in den nächsten Wochen vorübergehende Totalsperren auch von Kirchengasse und Mühlgasse erforderlich sein. Das ganz große Verkehrschaos soll trotzdem nicht ausbrechen: Geplant ist, dass immer nur eine dieser drei zentralen Verkehrsachsen in der Altstadt unpassierbar sein wird.

Hatte sich die Sanierung der Schremser Straße – wo seit Jahren immer irgendwo gegraben wird – lange abgezeichnet, so platzte das Dwirkabergerl mit der Gewalt der Natur in die Pläne der Stadtführung. Das lediglich für Anrainer nutzbare Verbindungsgässchen für Kirchengasse und Mühlgasse birgt nämlich einen in die Jahre gekommenen Mischwasserkanal, der bei Starkregen regelmäßig an seine Grenzen gestoßen ist. Beim heftigen Unwetter im Juni 2022 gab er nach, die Fahrbahn wurde auf einige Meter Länge spektakulär ausgehöhlt.

Jetzt wird ein starker eigener Regenwasserkanal gebaut. Der soll zusätzliche Einlaufgitter bekommen und künftig bei Starkregen den gesamten Stadtplatz direkt in die Lainsitz entwässern. Erste Arbeiten für den Ablauf aus der Mühlgasse gab es wie berichtet im vorigen Herbst, zum Wochenstart fuhren am 19. Juni auch in der Kirchengasse Bagger auf: Im Bereich zwischen Glaserei Eigenschink und Gasthaus Cello sind die Arbeiten voll angelaufen.

Die Einbahnregel wurde hier vorübergehend außer Kraft gesetzt – Anrainer dürfen aus beiden Richtungen in die Straße ein- und ausfahren. Das mehr als 300.000 Euro schwere Projekt, das die Firma Leyrer+Graf abwickelt, ist laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) zum größten Teil gefördert.

Die Einbahn in der Kirchengasse ist für Anrainer vorübergehend aufgehoben, dafür gibt es kein Durchkommen. Foto: Markus Lohninger

Sperren: Wann & wo? Preis betont, dass Straßensperren einander nicht überschneiden. Nach der Kirchengasse soll in der ersten Juli-Hälfte für einzelne Tage die Mühlgasse komplett gesperrt sein. Danach soll ab 17. Juli die Schremser Straße nach umfangreichen Maßnahmen auf der gesamten Länge etwa eineinhalb Wochen für Fräs- und Asphaltierarbeiten gesperrt sein. Am Schluss bekommt das Dwirkabergerl die neue Decke.

