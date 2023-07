Maggie Faltin und „Beda mit Palme“ sorgten für Musik am Rathausplatz .

Zahlreiche Musikfreunde kamen am Freitag und am Samstag wieder zum „Klapp:ing“ am Rathausplatz in Weitra. Diesmal mit dabei: das „Maggie Faltin Trio“ und „Beda mit Palme“.