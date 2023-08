Weitra: Anna Maria Schnabl und Wladigeroff begeisterten das Publikum

Es war nicht das Arbeitsmarktservice am 28. Juli abends, sondern die Sängerin Anna-Maria Schnabl (AMS), die mit ihrem oberösterreichischen Dialekt vermischt mit Wiener Bluessound das Publikum begeisterte. Selber spielte sie am Klavier und wurde begleitet von Johannes Neunteufel am Bass und Alex Riepl am Schlagzeug.

Am 29. Juli spielten die Wladigeroff Brothers & Friends auf der Klapp:ing Bühne in Weitra. Weiter geht es am 4. August mit „The Lettners Combo“ und am 5. August mit Andy Baum, Christian Becker & Band.