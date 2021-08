Der 43. Festival-Sommer steht unter dem Motto "Humoresque", sein Programm soll neue Kraft geben und zum Schmunzeln und Lachen auch in ernsten Zeiten bewegen. Eingebettet zwischen drei Humoresquen von Antonín Dvořák und der Serenade für Streicher C-Dur op. 48 von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, zündete Georg Breinschmid als Komponist und Solist am Kontrabass mit seiner Sinfonia Concertante gemeinsam mit dem virtuosen Soloviolinisten Vahid Khadem-Missagh und dem Streichorchester Academia Allegro Vivo ein Feuerwerk an musikalischen Ideen in rasantem Tempo. Das Publikum nahm diese Auftragskomposition des Allegro Vivo-Festivals und des Landes NÖ entzückt auf.

Einmal noch im Bezirk Gmünd

Das Waldviertel steht bis zum Abschlusskonzert in der Bibliothek von Stift Altenburg am 19. September im Zeichen der Musik, 420 junge Talente und anerkannte Künstler nehmen am diesjährigen Festival teil. Auch im Arkadenhof von Schloss Weitra hat man am 16. September unter dem Titel "Piazzolla 100 ‑ Weitra 700" noch einmal Gelegenheit für heiteren Musikgenuss.

Information und Kartenbestellung: allegro-vivo.at