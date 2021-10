Kapelle in neuem Glanz

Die Fassade der Kapelle in Kleedorf erstrahlt in neuem Glanz, die Arbeiten wurden soeben weitgehend abgeschlossen. „Ich bedanke mich herzlich bei den Professionisten für die gelungene Abwicklung. Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, sagt Stadtrat David Süß. Er bedankte sich auch bei Konrad Oberforster, der die Kapelle seit Jahren betreut.

Letzte kleine Arbeiten stehen noch an. Zudem bekommt die Kapelle Dachrinnen, die bisher gar nicht vorhanden waren. In den nächsten Jahren sollen laut Süß auch weitere Kapellen-Sanierungen in der Gemeinde erfolgen.