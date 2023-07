Mit Fotogalerie: Dorffest war wieder gut besucht

In den voll besetzten Zelten in Klein-Ruprechts wurden 200 Portionen Grillhendl sowie viele andere Spezialitäten genossen. Es gab auch Nachspeisen in verschiedenen Variationen. Ortsvorsteher Thomas Decker, gleichzeitig auch Obmann der Dorfgemeinschaft, war mit dem Fest sehr zufrieden: Das schöne Wetter habe geholfen, die Leute zum Sitzenbleiben zu animieren. Auch Bürgermeister Christian Dogl und Alt-Bürgermeister Alois Strondl waren mit ihren Familien anwesend.