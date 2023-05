Vor Offensive des Landes: Für Gemeinden im Bezirk Gmünd viel zu tun

Gut ausgelastet sind in Gmünd das Kinderhaus als Tagesbetreuungseinrichtung sowie die insgesamt neun Kindergartengruppen. Platz sei, so Stadtrat Jürgen Trsek (ÖVP), jedenfalls in allen Einrichtungen noch ausreichend vorhanden. „Wir schauen natürlich, dass alle angemeldeten Kinder aus Gmünd aufgenommen werden. Wenn es dann noch Kapazitäten gibt, können Kinder aus den anderen Gemeinden berücksichtigt werden.“ Damit alle Vorgaben bis 2024 erfüllt werden, starte man jetzt mit der Evaluierung. Vor allem sei der Bedarf an Stützkräften in den Kindergärten groß.

In Schrems befindet sich der größte Kindergarten im Bezirk. Doch die acht Gruppen sind laut Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) schon ziemlich voll. Auch in der Tagesbetreuungseinrichtung „Storchennest“ wird es eng. „Hier gibt es einige Kinder, die auf einen Platz warten“, erklärt Müller. Deshalb soll es um eine zweite Gruppe erweitert werden. „Unsere Kapazitäten im sechsgruppigen Kindergarten sind ausgeschöpft. Wir hätten beim Ausbau gerne eine siebente Gruppe gehabt, die uns aber nicht bewilligt worden ist“, sagt Bürgermeister Gerhard Kirchmaier (SPÖ) über die Situation in Heidenreichstein. Derzeit können noch alle Kinder im Kindergarten aufgenommen werden, für Zweijährige ist das aber nicht möglich.

Eine vierte Kindergartengruppe muss die Stadtgemeinde Litschau bis September 2024 errichten. „Ob das ein Zu- oder Umbau werden wird, ist noch offen“, erklärt Stadtamtsdirektor Jürgen Uitz. Mit den beiden Kindergärten und der Tagesbetreuungseinrichtung sei man in der Gemeinde Weitra gut aufgestellt, betont Bürgermeister Patrick Layr (ÖVP). In der Tagesbetreuungseinrichtung sollen die Kinder bis zwei Jahre aufgenommen werden. Eltern werde aber freigestellt, wo ihre Kinder betreut werden sollen. „Aber das ist auch von der Kapazität abhängig. Das Personal sei schon aufgestockt worden, es sei alles bereit. Die Erweiterung am Kalvarienberg wurde erst im Vorjahr abgeschlossen.

Mit dem zweigruppigen Kindergarten und den Tagesbetreuungszeinrichtungen, die sich in Bad Großpertholz, Weitra und Großschönau befinden, können in St. Martin ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr geboten werden. Bürgermeister Peter Höbarth (ÖVP) mit einem Seitenhieb an die Landesregierung: „Diese Einführung geht großteils auf Kosten der Gemeinden.“

