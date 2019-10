Eigentlich ist er der Prototyp des Waldviertlers – humorig mit einem Schuss Ironie gewürzt, kumpelhaft und freundlich, aber auch lebenserfahren und aufgeschlossen – wäre da nicht der sogenannte „Woid viadla Dialekt“, der dem Wahl-Waldviertler Klaus Schedler noch heute fremd scheint.

Geboren in Wiesbaden in Deutschland kam er als junger Maturant nach Österreich, um in Wien zu studieren und hier bei der Arbeitsmarktforschung der Wirtschaftskammer Österreich zu arbeiten. Er lehrte unter anderem am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Wien. Schon damals verfasste er viele fachliche Publikationen, die laut ihm „heute niemanden mehr interessieren“. Mitte der 1980er Jahre verschlug es den inzwischen verheirateten Familienvater in die Heidenreichsteiner Katastralgemeinde Kleinpertholz, wo schon zwei Schwestern seiner Frau mit ihren Familien lebten.

Kurzgeschichten unter Pseudonym geschrieben

Vorerst als Zweitwohnsitz gedacht, lebt der Akademiker nun seit seiner Pensionierung fix in „Perthoiz“, wie seine neue Heimat im Volksmund genannt wird. War sein Berufsleben doch etwas vom Beamtentum geprägt, so galt die Leidenschaft Klaus Schedlers schon immer der Literatur, aber auch des „Schreibens von Geschichten“, wobei autobiografische Anekdoten bei ihm absoluten Vorrang genießen.

Anfang 2019 wurde er dann im Internet auf die Autorenplattform „story.one“ aufmerksam und begann dort seine Kurzgeschichten unter dem Pseudonym Nikolaus Gronau zu veröffentlichen. „Hier sind 6.000 Geschichten von etwa 1.000 Autoren aufgelistet. Ich selbst bin dort mit 17 Episoden vertreten. Das spannende daran ist, dass pro Eintrag nur 2.500 Zeichen erlaubt sind und daher nicht um den heißen Brei herum geschrieben wird.“ Oder wie eine Wortmeldung eines Lesers im Internet den Nagel auf den Kopf trifft: „In Klaus Schedlers Kurz-Geschichten stecken viel Lebenserfahrung und ein schier unermesslicher Fundus an Skurrilitäten, großen und kleinen Geschichten, die nur das Leben schreibt. Oft lässt uns Klaus Schedler ein wenig ratlos zurück, immer aber mit einem Schmunzeln, das die Laune hebt.“

Nun gibt es die Möglichkeit, diese schriftlichen Köstlichkeiten bei einer Lesung „live“ zu erleben. Unter dem Titel „Pertholzer Spätlese“ präsentiert der Autor, unterstützt von Manfred Wurz und Eva Kaburek, am 26. Oktober ab 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in Heidenreichstein seine Werke. Spenden kommen der Diakonie zugute.