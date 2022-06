Was wurde aus dem „Spitz“?

Werbung

Unter dem Namen „Spitz“ war Karl Scherzer allen Waldviertler Fußballfans ein Begriff. Geboren und aufgewachsen am Ortsende von Kleinpertholz, kam er mit zwölf Jahren zum ASV Amaliendorf und startete dort voll durch. Nach den Nachwuchsteams gehörte der harte, aber stets faire Verteidiger schon bald zum Stammpersonal der Kampfmannschaft, wuchs zum Mannschaftskapitän und führte sein Team bis zum Vizemeister in der Landesliga. Er ließ seine Karriere ausklingen und hängte mit 45 Jahren die Fußballschuhe endgültig an den Nagel.

Karl Scherzer ist noch heute wichtiger Bestandteil des Vereins und hilft mit, wo er gebraucht wird. Er ist Kassier beim Anhängerklub, engagiert sich beim Pensionistenverband und hält sich als Hobby-Läufer fit. So wie es nur einen Verein im Leben des Vorzeigesportlers gab, hielt er es auch im Berufsleben: „Ich habe bei der Felten als Lehrling begonnen und ging bei der inzwischen auf Eaton umbenannten Firma in Pension.“ Seinen „Spitz-Namen“ erhielt er übrigens als Lehrling, als sein Ausbildner ihn so rief. „Und so ist mir halt der Name geblieben.“

