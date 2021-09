Zwei Entscheidungen im Rechtsstreit rund um die Kündigung von Kleinregionsmanagerin Viktoria Prinz 2020: Das Oberlandesgericht Wien bestätigte das Urteil des Landesgerichtes Krems im Verfahren um die angefochtene Kündigung. Danach musste sich Christian Dogl als Obmann im Verein Kleinregion Waldviertler StadtLand am LG Korneuburg in einem von der Staatsanwaltschaft angestrengten Verfahren zu einer vermeintlichen Falschaussage am LG Krems als Beschuldigter verantworten – und wurde letztlich freigesprochen.

„Ich bin seit drei Jahren Obmann, die Probleme zwischen Frau Prinz und Herrn Harrer gibt es seit sieben oder acht Jahren.“ Christian Dogl zum „medialen Krieg“, in den er geraten sei

Prinz: „Eindeutigere Beweise gibt es nicht.“

Für Dogl, ÖVP-Vizebürgermeister in Waldenstein, ist die Angelegenheit nun erledigt. „Die Urteile freuen mich, aber es kam genauso, wie ich das ohnehin erwartet hatte“, sagt er: „Jetzt haben drei Gerichte zur Frage über Täter und Opfer entschieden.“

Einen Schlussstrich zieht auch Prinz, die als Kleinregions-Managerin unterm damaligen Obmann und Schremser SPÖ-Bürgermeister Karl Harrer in dessen Gemeinderats-Fraktion eingezogen war, sich dann mit ihm überworfen und 2020 mit eigener Bürgerliste zwei Mandate geholt hatte. Prinz zur NÖN: „Ich nehme die Entscheidungen zur Kenntnis. Dass in Medien über die Unabhängigkeit der Gerichte diskutiert wird, wundert mich aber nicht mehr – eindeutigere Beweise gibt es nicht.“ Der Streit mit Harrer sei in Korneuburg mehr ein Thema gewesen als der Fakt, dass Dogl vor Gericht aus voller Überzeugung nachweislich die Unwahrheit gesagt habe. Zahlen müsse sie für die Verfahren persönlich keinen Cent, betont sie jedenfalls: „Ich habe einen Rechtsschutz.“

Anwalt Wabra: „Es ist de facto ein Politikum.“

Das OLG Wien kam als Berufungsgericht zum erstinstanzlichen Verfahren gegen die aus der Sicht von Prinz „sittenwidrige“ Kündigung ohne weitere Befragung zur Entscheidung. Am LG Korneuburg wurde dann das Ende der Zusammenarbeit mit dem Verein wieder aufgerollt. Dogl hat in einem von Prinz heimlich aufgezeichneten Gespräch im Juli 2020 gesagt, es sei Wille der Kleinregion, dass sie ihr Gemeinderatsmandat aufgeben soll, um ihren Job zu behalten. Am LG Krems vor Weihnachten 2020 verneinte er das. Absichtliche Falschaussage? Das hatte nun Strafrichterin Lydia Rada zu bewerten.

„Es ist de facto ein Politikum“, leitete Verteidiger Martin Wabra ein, dass sich Dogl nicht schuldig bekennen werde. Es sei ausschließlich der Wunsch Harrers gewesen, dass Prinz ihr Mandat aufgibt. Für die anderen Mitgliedsgemeinden sei das nie ein Thema gewesen. Die Kündigung sei aus wirtschaftlichen Gründen erfolgt, da die Projekte in der Covid-Zeit gegen null gegangen seien. Wabra verwies auf das Berufungsurteil des OLG Wien im zivilgerichtlichen Verfahren, das die arbeitsrechtliche Klage der 41-Jährigen abgewiesen hatte: Dogl habe bloß die Haltung Harrers mitgeteilt und ausgelotet, ob Prinz bereit wäre, ihr Mandat aufzugeben, hieß es da.

Dogl: „Ich fühle mich eher als Opfer.“

Dogl (49) betonte am Anklagestuhl in Korneuburg, dass es zahlreiche Gespräche mit Prinz gegeben habe und er nicht wusste, dass dieses eine, auf das sich nun die Anklage stützte, aufgezeichnet wurde. Was dabei wortwörtlich gesagt wurde, wisse er nicht mehr. „Ich bin seit drei Jahren Obmann, die Probleme zwischen Frau Prinz und Herrn Harrer gibt es seit sieben oder acht Jahren“, erklärte er der Richterin. Die beiden würden einen medialen Krieg ausfechten, jeder wisse das. „Sie waren also der Überträger, der hier ausloten sollte, ob Frau Prinz bereit wäre, der Forderung von Karl Harrer allenfalls nachzukommen?“, so Rada. „Es war ein Gespräch, wie man es mit Angestellten ganz normal führt“, bestätigte Dogl. „Ich fühle mich eher als Opfer, wenn ein Gespräch aufgenommen wird und ich darauf festgenagelt werde.“

Prinz zu Mitschnitt: „Dachte, das könnte haarig sein.“

Sie habe gedacht, dass die Sache von Harrer geschürt wurde und er die anderen acht Regions-Bürgermeister davon überzeugen konnte, schilderte Prinz im Zeugenstand. „Mir war klar, dass es in Stein gemeißelt ist, dass ich gekündigt werde, wenn ich mein Mandat nicht aufgebe.“ Das Gespräch mit Dogl sei freundlich, aber inhaltlich sehr konkret gewesen: „Dogl ist als Obmann das Sprachrohr. Wenn er das kommuniziert, heißt das, die Kleinregion will, dass ich aufhöre.“

Mit Dogl habe sie bis zur Eskalation kein schlechtes Verhältnis gehabt. Sie habe von ihm immer wieder Warnungen bekommen, dass im Hintergrund etwas im Busch wäre. Harrer habe auch vor anderen Leuten kein Hehl daraus gemacht. In einer Kleinregion gebe es eine Meinungsbildung und es seien wohl triftige Gründe, warum sich die anderen Bürgermeister erpressen ließen, so Prinz auf Nachfrage von Dogls Verteidiger. Die Aufnahme der Unterhaltung sei erfolgt, nachdem Dogl „ein längeres kompliziertes Gespräch“ angekündigt habe. „Ich dachte, das könnte haarig sein.“ Warum sie damit erst nachher herausrückte? Sie habe darauf vertraut, „dass Dogl die Wahrheit sagt“.

Richterin folgte Wabras Argumentation

„Für die Strafbarkeit kommt es auf die Gesamtheit der Aussage an“, bekräftigte Wabra im Schlussplädoyer. Dieser Argumentation folgte schließlich auch die Richterin. Man könne den Angeklagten nach fünf Monaten nicht auf ein Wort festnageln und es sei plausibel, dass man sich nicht mehr an den genauen Wortlaut erinnern kann, erklärte Rada den Freispruch. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Jürgen-Friedrich Diener, gab keine Erklärung ab.

Kleinregion noch immer ohne Manager, Prinz mit neuer Aufgabe. Was ist der Status quo bald neun Monate nach der Trennung zwischen Verein und Managerin?

Die Kleinregion Waldviertler StadtLand, die im Raum Gmünd-Schrems die Interessen von 20.000 Einwohnern bündelt, ist nach dem Rauswurf von Viktoria Prinz noch immer ohne Manager. „Die Verwaltungs-Aufgaben werden derzeit zwischen den neun Mitgliedsgemeinden und dem Vorstandsteam verteilt, das funktioniert“, sagt Obmann Christian Dogl. Aber: Die aktuelle Performance soll evaluiert werden, daraus sollen Rückschlüsse für die weitere Zukunft gezogen werden.

Prinz, ausgebildete AHS-Lehrerin, kehrte indes in den pädagogischen Bereich zurück: Sie machte sich selbstständig für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Lernstörungen. „Das ist eine schöne Aufgabe, mit der ich sehr glücklich bin“, sagt sie.

Einen Seitenhieb kann sie sich dann doch nicht verkneifen: Sie verweist auf den Umstand, dass auf der Internet-Seite der Kleinregion seit ihrem Weggang kein Eintrag mehr erfolgte. Bei NÖN-Redaktionsschluss wurde sie dort auch noch als Geschäftsführerin genannt. Die Gerichte haben mittlerweile definitiv geklärt, dass sie das auch rein rechtlich nicht mehr ist.