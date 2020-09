In der Kleinregion Waldviertler StadtLand, die neun Gemeinden um Gmünd und Schrems mit 20.100 Einwohnern vereint, hängt der Haussegen schief: Der Verein löst die von den Regionsgemeinden einst für Teilzeit und zuletzt für Vollzeit bezahlte Management-Stelle auf, die vor der Abberufung stehende Managerin Viktoria Prinz will vor Gericht gehen.

Ziel: Aufgaben neu verteilen

Kleinregions-Obmann Christian Dogl, VP-Vizebürgermeister in Waldenstein, nennt auf NÖN-Nachfrage „rein wirtschaftliche“ Hintergründe für die Entscheidung. „Wir sind dem Steuerzahler verpflichtet und hatten die Auffassung, dass eine 40-Stunden-Stelle für die Tätigkeiten des bisher hauptamtlichen Managements einfach zu viel war. Daher möchten wir sie künftig auf die Gemeindeämter und Funktionäre verteilen“, sagt Dogl. Der Vorstands-Entscheidung sei bereits über Jahre hinweg eine Debatte zuvorgegangen, zumal sich andere Kleinregionen gar kein eigenes Management leisten.

„Persönliche und sittenwidrige Motive“

Diese Darstellung greift aus der Sicht von Prinz zu kurz: „Hinter meiner Kündigung stehen weder Kritik an meiner Arbeitsweise noch mangelnde Aufgaben, sondern rein persönliche und sittenwidrige Motive“, sagt sie. Sie will gerichtlich dagegen vorgehen, hat dafür, wie sie sagt, „bewusst eine neutrale, unvoreingenommene“ Linzer Rechtsanwaltskanzlei mit ihrer Vertretung beauftragt. Was sie konkret im Verfahren vorbringen bzw. damit bewirken will, erläutert sie noch nicht im Detail. Aber: Unter anderem sei auf sie „unzulässigerweise Druck in Zusammenhang mit meiner politischen Tätigkeit ausgeübt“ worden.

Mit Ex-Chef und Stadtchef politisch überworfen

Prinz hatte sich wie berichtet vor über einem Jahr mit dem Schremser Bürgermeister Karl Harrer überworfen – der sie in seiner Zeit als früherer Kleinregions-Obmann und folglich Vorgesetzter für die Sozialdemokraten in den Gemeinderat geholt hatte. Vorigen Winter trat Prinz mit eigener Bürgerliste zur Gemeinderatswahl an, holte prompt zwei Mandate – und knöpfte der Harrer-SP die absolute Mandatsmehrheit ab.

Die Kündigung erfolgte nun per 31. August, wobei natürlich ein Fristenlauf einzuhalten ist. Der Argumentation der Kleinregion, der Schritt erfolge nun wegen nicht ausreichender Arbeit für den 40-Stunden-Job, widerspricht Prinz. „Im Gegenteil“, sagt sie, das sei allen Verantwortlichen bekannt: „Mit dem Projekt ‚Waldviertel eingekocht‘ läuft bis Herbst 2022 eines der größten Projekte der Geschichte der Kleinregion, für die Jahre 2020 bis 2025 ist ein neuer Strategieplan zu erstellen.“ Zudem müssten etablierte Projekte wie Ferien(s)pass, Kleinregion Junior, Jugendtaxi, Jugend trifft Wirtschaft oder StadtLand.TV neben laufenden Tätigkeiten im Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeitsbereich betreut werden.

Obmann: Vorwurf „ist absoluter Schwachsinn“

Karl Harrer will sich nicht zur Causa äußern und betont, bei der Abstimmung aus privaten Gründen gar nicht dabei gewesen zu sein. Dass auf die Managerin aufgrund ihrer politischen Tätigkeit für die „Liste Prinz“ Druck ausgeübt worden sei, weist indes Kleinregions-Obmann Christian Dogl scharf zurück: „Das entspringt der Kategorie Märchen, ist absoluter Schwachsinn.“ Die Trennung sei nicht von Einzelnen ausgegangen und vor allem Ergebnis einer jahrelangen Debatte, wiederholt er: „Wir sind der Meinung, uns wegen wirtschaftlicher Gegebenheiten anders aufstellen zu müssen. Das wird hoffentlich unser gutes Recht sein.“

Er habe, so Dogl, in zwei Jahren als Obmann „sehr positiv“ mit Viktoria Prinz zusammengearbeitet, sehe deren rechtliche Bemühungen aber entspannt.