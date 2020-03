Aus anderem Spital entlassen. Der Mann aus dem Bezirk Gmünd sei zuvor in einem anderen Spital aufhältig gewesen und dort gegen die Grippe behandelt, dann aber entlassen worden, sagt Grusch. In Gmünd habe er seinen Verdacht einer Infizierung mit dem neuartigen Coronavirus geäußert: Ein Arzt habe schließlich festgestellt, dass der Mann Symptome aufweise, die als Anzeichen auch für eine Covid-19-Erkrankung gelten.

Kontaktpersonen werden ermittelt. Bezirkshauptmann Grusch rechnet mit einem Testergebnis in ein bis zwei Tagen, „bis dahin heißt es Abwarten. Die näheren Kontaktpersonen muss der Mann natürlich jetzt schon bekannt geben, damit diese im Fall einer positiven Testung verständigt werden können.“

Soziales Leben kommt weitgehend zum Erliegen. Praktisch alle Veranstaltungen im Gmünder Bezirk sind für die kommenden Tage bereits abgesagt, Gruppentreffen, Kurse, Seminare und Sprechstunden gestrichen. Seitens der Arbeiterkammer, wo laufend Anfragen von Dienstnehmern und Betrieben eintrudeln, sollen persönliche Besprechungen laut Bezirksstellen-Leiter Michael Preissl ab 16. März auf ein absolutes Mindestmaß reduziert werden, man will hier verstärkt auf Kontakte am Telefon oder per Mail setzen.

Auch auf der Bezirkshauptmannschaft soll der Parteienverkehr eingeschränkt werden, sagt Bezirkshauptmann Grusch – wie genau, das wird noch geklärt.