Nach Rücktritts-Forderung: Vize Fürnsinn hört auf .

Knalleffekt in der Schrammelstadt: Eine Woche vor der Konstituierung des Gemeinderates reichte Vizebürgermeister Reinhard Fürnsinn (ÖVP) den Verzicht auf sein Mandat in der kommenden Periode 2020 bis 2025 ein. Er wird somit per 26. Februar als Vizebürgermeister der Stadt Litschau aufhören und aus dem Gemeinderat ausscheiden.