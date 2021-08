Die Arbeiterkammer-Bezirksstelle zog zuletzt für eine junge Köchin vor Gericht – und für Leiter Michael Preissl ist dies einerseits ein Beispiel für die Corona-Situation, andererseits beleuchte es, „wie Dienstverhältnisse in kleine Betriebe ablaufen“. Was passiert ist, erzählt er im Pressegespräch am Donnerstag (19. August).

Die Köchin war fünf Jahre in einem Lokal im Bezirk Gmünd beschäftigt, das Auskommen mit ihren Chefs sei gut gewesen und sie habe dort gern gearbeitet – oft zehn Stunden und mehr pro Tag und manchmal sieben Tage die Woche. Der Gastronomie-Betrieb musste im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie geschlossen werden: Die Arbeitnehmerin stimmte der vom Chef vorgeschlagenen einvernehmlichen Auflösung zu. Alle Endabrechnungsansprüche sollten ausbezahlt werden, nur der Urlaub sollte stehen bleiben: Mehr als 75 Tage Resturlaub und 900 Zeitausgleichsstunden waren zusammengekommen.

Köchin erhielt nur Monatsgrundlohn

Die Köchin nahm ihre Tätigkeit im Mai wieder auf, bald darauf sprach sie selbst die Kündigung aus: „Daweil war noch alles Wonne, Eier, Butterkuchen“, beschreibt Preissl. Ihr Urlaub und die Überstunden wurden abgebaut, sodass das Dienstverhältnis im Oktober endete. Die offenen Stunden sollten bis dahin ausbezahlt werden. „Und dann hat sie gewartet, bis sie ihr Geld kriegt.“ Die junge Frau erhielt lediglich einen Monatsgrundlohn.

Die junge Frau wandte sich wegen einer Frage über Sonderzahlungsansprüche (wie Weihnachtsgeld) an die Arbeiterkammer, die feststellte: 10.000 Euro wurden ihr vorenthalten. „Da das Unternehmen sich aber weigerte, die offenen Ansprüche auszuzahlen, blieb in diesem Fall nur der Weg vor Gericht.“ Zugesprochen wurden der Frau 7.000 Euro: Ihr wäre mehr zugestanden, aber: Ansprüche verfallen, wenn eine gewisse Zeit verstrichen ist; sogenannte Verfallsfristen sind in viele Kollektivverträgen enthalten.

Preissl über die Scheu, die Arbeiterkammer aufzusuchen

Preissl hält es daher für wichtig, dass Arbeitnehmer rechtzeitig bei Fragen die Kammer aufsuchen. Er berichtet durchaus von einer Scheu der Mitglieder, die Bezirksstellen zu konsultieren: „Sie wollen nicht gesehen werden, dass sie zur Arbeiterkammer gehen. Aber es sollte möglich sein, dass ich meine Interessen vertrete. Ich als Arbeitnehmer bin auch nicht böse, wenn der Betrieb zur Wirtschaftskammer geht.“

AK-Landeskammerrätin Michaela Schön und AK-Bezirksstellenleiter Michael Preissl Karin Widhalm

4.599 Mitglieder haben im ersten Halbjahr 2021 mit der Bezirksstelle Kontakt aufgenommen – für eine rasche Auskunft oder um Informationen zu Kurzarbeit, einvernehmlicher Auflösung, Kündigung, Quarantänebestimmungen, Homeoffice und Freistellung wegen Kinderbetreuung erhalten zu können. 1.648 Problemfälle verzeichnete die Bezirksstelle: Menschen benötigen hierbei weiterführende Beratung und die Unterstützung der Arbeiterkammer-Experten. Insgesamt habe man mehr als 438.254 Euro für Arbeitnehmer der Region gesichert. „Wir haben schon ein ganzes Jahr lang keinen Insolvenzfall“, berichtet Preissl. „Aber ich persönlich fürchte, dass unsere Unternehmen schon schwer zu nagen haben.“ Er fragt sich, ob Betriebe „die gestundeten Zahlungen halten können“, und rechnet mit Insolvenzen im Herbst.

Kammerrätin will besseren Kündigungsschutz

Die Arbeiterkammer erkämpfte auf Landesebene im ersten Halbjahr 2021 Ansprüche in der Höhe von knapp 19,5 Millionen Euro. Der Großteil sei Nachzahlungen ausstehender Löhne und Gehälter gewesen, nicht bezahlte Urlaube oder Kündigungsentschädigungen und Abfertigungen, die zu Unrecht vorenthalten worden waren. „Ohne unsere Beratung und Rechtsvertretungen wären die meisten Betroffenen nicht zu ihrem Geld gekommen“, betont Michaela Schön, Kammerrätin in der Arbeiterkammer NÖ. Sie sieht Verbesserungsbedarf vor allem beim Kündigungsschutz.

„Kündigungen sind in Österreich sehr arbeitgeberfreundlich geregelt. Gekündigt werden darf in der Privatwirtschaft immer ohne Grund. Das ist vielen Menschen gar nicht bewusst“, erklärt sie. „Gekündigt werden darf auch im Krankenstand oder selbst nach einem Arbeitsunfall. Lediglich Fristen und Termine sind einzuhalten.“ Jürgen Binder, Arbeiterkammer-Leiter im Bezirk Zwettl, erzählt bei dem gemeinsamen Pressegespräch (Waidhofen war ebenso vertreten): Die Kündigungsfrist bei einem Bäcker beträgt einen Tag. „Das ist ein Wahnsinn, ganz gleich, wie lang das Dienstverhältnis gedauert hat.“

Schön ergänzt, dass in Österreich derzeit „nur in besonderen Fällen eine Kündigung angefochten werden kann“. Sie sieht erheblichen Gesprächsbedarf, um beim Kündigungsschutz Verbesserungen erzielen zu können: Die Fristen sollten ihres Erachtens überdacht werden und Arbeitgeber sollten wie in Deutschland bei Kündigungen eine Begründung angeben müssen.