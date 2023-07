Wenn in einem Gemeinderat des Bezirkes aktuell was los ist, dann ist das jener in Schrems. Das Unterwasserreich stand dort neuerlich im Zentrum der Debatten – obwohl alle Beteiligten wollen, dass im wichtigen Betrieb am Tor zum Naturpark nach wochenlangem Wirbel endlich Ruhe einkehrt, und obwohl sich auffällige Warenabgänge nun als Systemfehler entpuppten. Auch deshalb mussten sich Opposition und Medien den Vorwurf gefallen lassen, durch die Thematisierung von Ungereimtheiten dem Betrieb zu schaden.

Erstes Problem: Er gehört der Stadt, also sind interne Ereignisse von öffentlichem Interesse.

Zweites Problem: Stadteigentum bedingt politische Zuständigkeit – läuft es politisch unrund, so können interne Ereignisse das eigentliche Problem werden.

Und hier kommt auch die Stadtführung selbst ins Spiel: Weil im Frühjahr sogar dem Gemeinderat, der über Besetzung & Nachfolge entscheidet, der Anlass für all den Krach verschwiegen wurde, bis er doch publik wurde, gefolgt nun offenbar von Stille im Beirat. Klar bleibt die Frage, was denn noch alles unter Verschluss sein mag. Dabei hätte eine kurze Erstinfo gereicht: „Ungereimtheiten gemeldet, Prüfung läuft.“