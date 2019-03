sieger sind frauen und männer gleichermaßen! „es kann nur einen sieger geben“, „der zweite ist der erste verlierer“ und ganz besonders „bei großereignissen (damit meint man zum beispiel weltmeisterschaften oder olympische spiele) zählen nur die ersten drei plätze, denn dafür gibt es medaillen“. alles quatsch! „dabei sein ist alles“ zählt im spitzensport offensichtlich schon lange nicht mehr? was steht im spitzen- und leistungssport im vordergrund, was sind motive? ist es der sport, ist es geld oder es weiter gefasst die wirtschaft, ist es macht, ist es gesellschaftliches ansehen, ist es selbstbestätigung, …, was ist es? können wir nicht anders, handeln wir instinktiv, sind wir tiere?

felix gottwald: "der spitzensport ist nur ein abbild der gesellschaft". was tun wir nicht alles um gewinner zu sein, und sind wir nicht gerade ob unserer hartnäckigkeit, kreativität, unseres ehrgeizes, oder sollten wir besser sagen durch das konsequente verfolgen unserer ziele, dann oft auch verlierer? kann es nicht mehrere sieger geben? wenn es in einem ballspiel, nehmen wir an dieser stelle fußball, stellvertretend für alle anderen ballsportarten her, wenn es also in einem weltmeisterschaftsfinale nach 90 minuten unentschieden steht, warum kann es dann nicht zwei weltmeister geben? würden die teams dann im finale von anfang an nur auf ein null zu null spielen, weil sie dann ja beide ohne risiko weltmeister würden? na gut, dann sollen eben jene mannschaften, die ins finale kommen von vornherein weltmeister sein. das finale wäre dann ein schaulaufen, ein von weniger taktik, weniger angst und weniger hass geprägtes echtes fussballspiel, in dem man das publikum vergnügen könnte? oder aber würden wir befürchten, dass unsere profis gar nicht mehr antreten würden, wenn es um nichts mehr ginge, als um die sache selbst? an dieser stelle sei mir ein kurzer vergleich mit dem weniger sportlichen alltag genehmigt. wenn wir unsere kinder fragen, ob sie uns bei der gartenarbeit helfen würden, fragen sie dann als erstes „was bekomme ich dafür?“? leider ja.

und für sportarten, die derjenige gewinnen soll, der eine gewisse strecke, die gewisse charakteristika aufweist, am schnellsten hinter sich bringt? bald wird man im skisport die zeitmessung auf tausendstel sekunden umstellen, dann wird es keine gleichplatzierten mehr geben, so wie man das bereits im rodelsport praktiziert. im langlauf oder im laufsport der leichtathletik ist oft ein zielfoto heranzuziehen, um denjenigen ausfindig zu machen, der als erster die ziellinie passierte. wir sprechen also beispielsweise bei einem langlaufrennen über 10 kilometer von oftmals 5 zentimeter. führen wir uns das bitte nochmals vor augen. wer also nach 10 kilometer, es gibt im langlauf auch bewerbe über 50 kilometer, 5 zentimeter hinter dem erstplatzierten über die ziellinie läuft, was der mensch mit freiem auge und ohne maschinelle unterstützung gar nicht erkennen kann, ist nicht mehr sieger? ist es nicht gerade toleranz, die in unserer gesellschaft so wichtig wäre? sollte nicht der sport, wie so oft, eine vorbildrolle übernehmen? denken wir an die aktionen der union der europäischen fußballverbände, der uefa, „no to racism“ oder „respect“.

ist das siegen wirklich so wichtig? ist nicht jeder spitzensportler, jeder, der bei olympischen spielen dabei sein darf, weil er die erforderlichen limits erreicht hat, bereits ein sieger? oder brauchen wir einen sieger der sieger? ich sage nein! denken wir über die entwicklung unserer gesellschaft nach, ist nicht der ständige kampf um den sieg eines unserer hauptprobleme, das gelöst, mehr frieden bringen würde? würden wir uns damit begnügen nicht überall bester zu sein, würden wir damit nicht viele konflikte erst gar nicht entstehen lassen? wir meinen, es wäre natürlich? schließlich würde der erste der mächtigste im volk sein, er würde sich die schönste frau aussuchen können, er würde dann auch mit vorrang für den erhalt der art sorgen dürfen, er würde das sagen und die macht haben, und alle anderen würden ihm zu füßen liegen? ja, bei den tieren scheint es so zu sein. nach meinen beobachtungen gibt es ein paar nicht unwesentliche dinge, die die menschen von den tieren unterscheiden, wenngleich sich einige bemühnen, diesen offensichtlichen unterschied zu kompensieren?

was tun wir nicht alles um erster zu sein? sportler missbrauchen ihre körper bis zur verstümmelung, oder gar bis in den tot, schiedsrichter und teilweise kollegen werden, freundlich ausgedrückt, um unterstützung gebeten, proteste gegen vorläufige resultate werden eingelegt, gerichte werden mit einsprüchen und sündern beschäftigt, trainer und betreuer werden beliebig getauscht, materialien werden aufwendig entwickelt und getestet, mitstreiter und publikum werden verhöhnt, …! sie wissen, dass schwangere frauen ganz zu beginn ihrer schwangerschaft um ein quäntchen leistungsfähiger sind und dass man schwangerschaften meist legal abbrechen kann, wenn man es sich rechtzeitig überlegt? selbstverständlich sind solche methoden zum zwecke der leistungssteigerung verboten, aber in begleitung professioneller und vereidigter mediziner kaum nachweisbar! das alles wofür? aja, ich verstehe, „das gehört dazu“? das sind wir!

ich schlage daher, stellvertretend für alle sportarten und symbolhaft kurz erklärt an hand unserer sportart nummer eins, dem skifahren, folgende reform vor. machen wir die zeitmessung nicht genauer, machen wir sie ungenauer! ja, richtig, eine zeitnehmung auf zehntel sekunden genau anstatt, wie bisher, auf hundertstel. die konsequenz daraus wäre, dass wir mehrere gleichplatzierte und damit mehr gewinner hätten. weiters wäre in meiner vorstellung jeder rang zu vergeben, egal wie viele gleichplatzierte es auf dem rang davor gäbe. das bedeutet, es könnte beispielsweise drei erstplatzierte, zwei zweitplatzierte und vier drittplatzierte geben. damit hätten wir bei der siegerehrung im beschriebenen falle neun sportler auf dem podest, und nicht wie jetzt, meist nur drei. die einzigen folgen wären, wir müssten größere podeste bauen, die siegerehrungen würden länger dauern, preis- und sponsorengelder würden auf mehrere sportler verteilt werden, es müssten mehr pokale und medaillen bereitgestellt, das siegerbild mit einer weitwinkelkamera geschossen werden, und es würde mehr zufriedene sportler und glückliche sportlerfamilien sowie fans geben? würden damit die sportler samt ihrem umfeld nicht auch näher aneinander rücken? könnte man den grundgedanken auf andere bewerbe ausdehnen, denken wir zum beispiel an schönheitswettbewerbe? könnte die restliche gesellschaft dann den sportlern folgen?

das hier ist kein technisches werk, das beschreiben soll, wie die philosophie im detail umzusetzen sein könnte, das müsste sportart für sportart untersucht werden. es geht hierbei um einen neuen gesellschaftskulturellen ansatz. wahrscheinlich sind uns jedoch bereits beim ersten überfliegen der zeilen viele dinge eingefallen, „die nicht im sinne der sache sind“ und „warum es nicht gehen kann“, sodass jede weitere auseinandersetzung mit den eingebrachten gedanken nur zeitverschwendung wäre. wir sind eben siegertypen! top, toppen, am gedoptesten.

Armin Kubat (49) ist Geschäftsführender Gesellschafter des Ingenieursbüros KPP Consulting GmbH mit Sitz in Schrems (Bezirk Gmünd) und Betriebsstätten in Zwettl sowie Krems. Seit seinem 17. Lebensjahr schreibt er Gedichte und Kurzgeschichten – jene zum immer noch heiß diskutierten Thema Doping stellte er der NÖN zur Verfügung.