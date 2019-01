Funklöcher, Netzprobleme und kaum Aussicht auf Besserung: Telekom-Unternehmen und der ländliche Raum teilen eine belastete Vergangenheit. „A1 lässt uns anrennen“, klagte ÖVP-Abgeordnete Göll einst. Man sei beim Breitband-Ausbau immer nur vertröstet worden, sagte der „rote“ GVV-Obmann Harrer. Selbst in der Bezirkshauptstadt blieb Internet-Nutzern teils nur der Gang ins tschechische Netz.

Dann geschah Wundersames. In Pilotregionen nahm das Land NÖ den Bau von Breitband-Netzen selber in die Hand – jeder Anbieter kann darin künftig mitmischen. Und siehe da: Plötzlich startete A1 in Litschau und Weitra – den einzigen Städten im Bezirk außerhalb der Landes- Offensive – den Glasfaser-Netzaufbau. Und prescht nun nach ersten nöGIG-Anschlüssen in Gmünd ebenda mit 5G-Hightech vor. Die Freude über die neue Aufmerksamkeit ist da – größer wäre sie nur, wenn vor Erklimmen der nächsten Stufe etwa in Sachen Mobilfunk-Netz die Hausaufgaben der vorigen Jahre nachgeholt werden würden.