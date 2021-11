Als andere Institute im Bezirk Gmünd ausmusterten, stand die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel zu ihren 18 Filialen. Jetzt kommt er doch, der große Schnitt: Acht Filialen schließen, drei weitere verlieren ihr Kassengeschäft. Der Schnitt ist undiskutierbar heftig. Darüber tröstet auch kaum hinweg, dass er gezielteren Personaleinsatz, mehr Spezialisierung und Zeit für Beratungen an bleibenden Standorten erlauben soll.

Trotzdem: Immer größere Bevölkerungsteile kaufen online, zahlen im Laden mit Karte, haben mitunter gar Online-Konten, sehen eine Bank alle paar Jahre einmal von innen. In einer Branche, die international von Schließungswellen geprägt ist, können wohl viele die Frage nicht konkret beantworten, wann sie zuletzt an einem Bankschalter waren. Die Entwicklung auch in der RBOW war absehbar, auch wenn sie sich lange dem Trend widersetzt und Kleinfilialen in Orten mit wenigen Hundert Einwohnern zunächst nur auf Sparflamme gestellt hatte.