Abwärtsspirale

Erfolgreich, lässig, modern, beliebt – die Avia-Station in Gmünd steht direkt neben einer hoch frequentierten Bundesstraße nicht nur räumlich ausgezeichnet da. Aber sogar ihr Chef Andreas Weber, ein ausgewiesener Optimist, spricht von kaum mehr lösbaren Personalengpässen. Einer Region, die eben erst wegen Arbeits- und Perspektivenlosigkeit Einwohner an Großstädte verloren hat, gehen die Arbeitskräfte aus .

Die Ursache ist ein Mix aus Pensionierungen, zu wenig Jungen nach Jahren der Abwanderung, geänderten Ansprüchen an einen Job, neuen Freizeit-Erwartungen, Frust im Job wegen der Pandemie vor allem im Dienstleistungsbereich, Schräglagen im Lohnsystem – und der historisch hohen Auswahl an freien Stellen, da so gut wie jeder Betrieb jeder Branche sucht.

Gefährlich ist das nicht nur deshalb, weil wir alle tagtäglich auf die Arbeitskraft anderer angewiesen sind: Spätestens dann, wenn Services und Öffnungszeiten runtergefahren werden müssen, beginnen Personalnöte, Jobs tatsächlich zu zerstören. Die Zeit wird kommen, in der wir ihnen nachtrauern.