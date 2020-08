Geben Sie es zu, der obige Titel ist Ihnen als Erstes auf dieser Doppelseite ins Auge gesprungen. So wild es auch sein mag, wir wollen einfach wissen, was auf uns zukommt: um uns rüsten zu können, vorbereitet zu sein. Das tun wir mit einer Leidenschaft, die uns offen für Inhalte jeder Art macht. Das nutzt der hohen Politik, der Werbebranche, Boulevard-Medien.

Bilder der in täglichen Corona-News Unheil (und auch Erlösung) vermittelnden Regierenden brennen sich genauso ein wie Horrorszenarien über Fremde oder den Wirtschafts-Kollaps. Wirklich ärgerlich sind die in immer kürzeren Rhythmen kommenden, schrillen Grafiken zum angeblich nächsten Unwetter-Fiasko – weil sie direkt spürbar an der Nase herumführen: Jenes vom vorigen Samstag kam in weiter Ferne, jenes von Anfang August aber fast unangekündigt. Klick, klick, klickklick. Weil wir reinklicken, was nun wieder Arges bevorsteht, werden wir auch morgen wieder sehr Böses erfahren.

Wer weiß, vielleicht wird es eines Tages wirklich stimmen: dass sich unser Hausverstand zur Werbeindustrie verabschiedet hat.