Ältere nicht zurücklassen

Die ÖBB stellen nach Ende der Personenkasse am Gmünder Bahnhof eine Kollegin für den Ticketverkauf am Stadtamt ab, lassen sie aber kein Klimaticket verkaufen. Klingt zunächst nur nach einer Episode aus Schilda. Das Problem greift aber tiefer: Im Waldviertel kann ebenjenes Klimaticket nur online erworben werden. Das fordert primär ältere Menschen, die den Zug zur Digitalisierung verpasst haben, erinnert unangenehm an den unwürdigen Wettlauf um Covid-Impfungen im Frühjahr.

Klar, die Welt wird ungeduldiger, die Zeit für Individuelles wird knapper. Gerade Covid-19 brachte eine Welle der digitalen Kommunikation und Organisation. Aber wer am Land lebt, mit Neuerungen nicht mehr mitkommt und sich keine Hilfe organisieren kann, der wird zunehmend zurückgelassen. Das ist „Jungen“ heute vielleicht egal. Eines Tages gehören aber auch sie zu den „Alten“. Wie dann mit ihnen umgegangen werden wird?