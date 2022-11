Was die Klimakrise alleine nicht schaffte, die Teuerungswelle schaffte es: An die Stelle einer Wegwerf- und Neukauf-Mentalität treten verstärkt Überlegungen auch in Richtung „alt, aber gut“. Die Betreiber der Gmünder Handy-Werkstatt als zentrale Servicestelle für die Erneuerung und Aufwertung von Handys müssen erstmals einen Mitarbeiter aufnehmen. Durch die Krise wird in dem Fall neue Arbeit geschaffen – nicht billigst in Fernost, sondern in unserem Umfeld. Das Mantra, Wohlstand könne nur durch Konsum und noch mehr Konsum geschaffen werden, bröckelt. Genauso die verrückte Entwicklung, dass Reparaturen teurer sind als das Neuteil.

Genau dort liegt der eine Haken, den die Sache noch hat: Als wesentliche Voraussetzung für den Reparaturboom wird der attraktive Reparaturbonus des Bundes gesehen, der dank üppiger EU-Gelder mehr als nur die Teuerung aufwiegt. Ohne würde es noch immer anders aussehen. Aber: Es ist endlich einmal eine Initiative, die nicht nur viele Millionen Euro verschlingt, sondern tatsächlich etwas bewirkt.