Durchstöbert man angesichts 50 Jahren Gemeindefusionen Archive, so sticht die einst kleinststrukturierte Verwaltung im Bezirk Gmünd ins Auge, die an die ebenso umwerfend kleingliedrige Verteilung von Waldviertler Ackerflächen erinnert. Jeder Kapellenturm schien Zentrum einer eigenen Gemeinde gewesen zu sein. Die Fusionierungswelle, die vier Fünftel unserer Gemeinden erfasste, war mit einem Primär-Argument beworben worden: Es ging um Ertragsanteile – Einnahmen des Bundes, die an Kommunen verteilt werden.

Das geschieht durch einen Verteilungsschlüssel, der sich an Kopfzahlen orientiert: Einwohnerstarke Gemeinden kriegen mehr raus als Kleingemeinden – nicht nur gesamt, sondern pro Kopf. Die Ungleichverteilung war nach den Kriegen zum Wiederaufbau der Großstädte wichtig. Sie blieb, wenn auch in abgeschwächter Form – doch die Zeiten änderten sich: Heute bedarf der Abwanderungsort der Hilfe, nicht die City! Der Kopf muss in Gmünd mehr wert sein als in Wien, nicht umgekehrt.

BEZIRK GMÜND Gemeindefusion: Von Skepsis blieben Vorteile