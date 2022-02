Amtshausfrage als Weckruf?

Da sag noch einer, eine Gemeinde mit nur einer Fraktion im Gemeinderat habe ein Demokratieproblem: In Moorbad Harbach, wo die ÖVP bei der Wahl 2020 zum zweiten Mal ohne Mitbewerb war, hat der Verein „harbach. info“ eine Volksbefragung zur Amtshaus-Sanierung auf den Weg gebracht. Unabhängig von der Einstellung zum Projekt unterstützten laut Angaben ein Fünftel der Wahlberechtigten die Forderung, die Bevölkerung in die Entscheidung einzubinden. Das heißt schon was.

Was die Befragung konkret bringen wird, das ist offen – die Frage, ob statt eines Umbaus „nur die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen“ durchgeführt werden sollen, lässt in alle Richtungen Spielraum. Aber: Der Verein hat gesehen, dass er mobilisieren kann, zumindest bei einem Projekt mit hoher Symbolkraft. Gut möglich, dass sich daraus eine Gruppe formt, die eines Tages wirklich Verantwortung übernehmen und als zweite Fraktion aktiv mitgestalten will.