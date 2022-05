Es waren bittere Momente, als der SC Gmünd vor fünf Jahren vergeblich auf Schützenhilfe des SC Amaliendorf hoffte, die letztlich erst nichts gebracht hätte, nach zehn Jahren aus der 2. Landesliga West absteigen musste. Seither durchschritten die Grenzstädter verschiedene Stadien. Vom Optimismus, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen, über die Ernüchterung, als der Klub aus der Bezirkshauptstadt sogar kurzzeitig auch in der Gebietsliga in die Abstiegsregion rutschte, bis zur neuen Euphorie, die den SC jetzt in die Situation bringt, den zweiten Meistertitel nach 2007 (damals auch in der Gebietsliga) einfahren zu können.

Ja, so locker wie im Herbst lief es im Frühjahr nicht mehr von der Hand – der Blick auf die Tabelle mit dem Titel vor Augen hemmt dann wohl doch etwas. Souveräner war aber auch in der Rückrunde kein anderes Team.

Der Auftrag kann daher nur an die Fans und Unterstützer gehen: Tragt dieses Team in den letzten drei Runden zu diesem verdienten Meistertitel!