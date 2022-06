Anders und gut

Ganze 20 Jahre ist es her, dass die „Anderswelt“ in Heidenreichstein eröffnet wurde. Die Erlebniswelt scheiterte binnen kurzer Zeit spektakulär, riss die Burgstadt – die sie beleben hätte sollen – in die Sanierung und führte in der Folge zum Ende einer hoffnungsvollen Polit-Karriere von Stadtchef Hans Pichler. Zehn Jahre ist es aber auch bereits her, dass Pichler eine neue Aufgabe gefunden hatte: Bei einem aus einer winterlichen Depression hervorgegangenen Kenia-Urlaub sah er reale Not und Aussichtslosigkeit – und die Chance, mit relativ geringen Mitteln etwas daran zu ändern. Heute steht ein Dorfzentrum, läuft ein Projekt gegen Hunger und ein Patenmodell für den Schulbesuch von 30 Waisen.

Fazit: Im Kleinen kann jeder dazu beitragen, dass die Welt ein etwas besserer Ort wird. Und: Dass die in Toplage über der Stadt mit Teich und großer, schicker Immobilie gebaute Anderswelt krachte, ermöglichte die Käsemacherwelt, nun mit 100 Fulltimejobs in der Antipasti-Saison eine der größten Arbeitgeberinnen im Norden des Bezirkes Gmünd. Auch die Stadt hat ihren Frieden gefunden.