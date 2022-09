Angebot lenkt

Die Erinnerung an das Gmünder Bezirksfest zum Anlass 100 Jahre NÖ im Juni ist nicht nur wegen des im überregionalen Vergleich großen Erfolgs eine positive: Das so Schöne war auch, dass einmal ein Fest in der Bezirkshauptstadt von Leuten aus allen Teilen des Bezirkes gleichermaßen besucht wurde. Anderswo wäre das selbstverständlich, im langen, schmalen Bezirk Gmünd zieht es den Norden aber eher nach Waidhofen als nach Gmünd, den Süden eher nach Zwettl oder Freistadt. Damit einher geht ein schleichender Finanz- und Einwohnerabgang. Gemeinsames ist da schwer zu finden. Öffi-Anbindungen waren daran vor Jahrzehnten stark beteiligt. Der Aufschrei im Schulzentrum wegen verbesserter Anbindungen an Zwettl und nicht an Gmünd zeigt, dass das Problem immer noch akut ist.

Wie Abgeordnete Göll sagt, die Schulwahl kann man nicht vorgeben. Aber: Die Wahl sollte eine Frage des Schultyps sein, wo regionale Unterschiede ja gut sind – eine Frage der Anbindung darf sie nicht sein. Dabei sollte der eigene Bezirk konkurrenzlos sein. Sonst wird das Bild am Bezirksfest die Ausnahme bleiben.