Was Covid-19 und der Umgang damit in unserem Wirtschafts- und Sozialgefüge angerichtet haben, das wird erst in einigen Jahren bewertbar sein. Nicht nur hinsichtlich Homeoffice und Digitalisierung förderte das Virus jedoch auch sehr Positives zutage, das vielleicht genauso lange nachhallen wird. So haben Rohstoff- und Material-Engpässe infolge des geänderten Angebot- und Nachfrage-Verhältnisses den Fokus zwangsweise mehr auf die Abfallverarbeitung gelenkt, wie die NÖN-Story über den Nondorfer Recycler Rammel vor Augen führt. Das freut die Umwelt, hebt aber durch höhere Preise auch das Image der Altware als Wertgegenstand.

Ein Beispiel kommt auch aus dem Impfzentrum Gmünd: 140 Poloshirts mussten für die Helfer besorgt werden. Eines für jeden. Das führt eine ungeheure Dimension des Ehrenamtes vor Augen, die wir auch aus den zehn Teststraßen kennen: CoV zeigte mehr als die Herausforderungen der vorigen Jahre, dass bei uns zusammengeholfen wird, wenn‘s drauf ankommt.