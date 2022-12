2023 steht bevor, und nach Jahren der pandemischen Ungewissheit und Unplanbarkeit sollte es eigentlich wieder gemütlicher werden. Und doch ist der Anlass zur Ausgelassenheit schwer erkennbar. Da ist politische Instabilität, von der großen Weltbühne abwärts. Da ist die Kostenrallye… unabwägbar, was wir uns Ende des Jahres noch leisten können.

Damit einher geht die Ungewissheit am Arbeitsmarkt, die viele Bereiche von den im Gmünder Bezirk wichtigen Sektoren Bau & Industrie über Dienstleistung bis zum Handel trifft. Eben erst waren Beschäftigte scharenweise zu neuen Ufern aufgebrochen, vor allem in Branchen mit mäßiger Bezahlung , fordernden Arbeitszeiten und dann mitunter Kunden mit immer noch höheren Ansprüchen. Angebote hatten vielfach gestrichen, Jobs de facto vernichtet werden müssen. Und jetzt droht der Rückfall in alte Muster einer Krisenregion an der Grenze.

Der Gedanke der Covidjahre, es könne nur besser werden, trifft es wohl weniger als der, dass wir da einfach durch müssen. Tun wir das im Vertrauen auf unsere großen Stärken wie Fleiß, Verlässlichkeit und Zusammenhalt – auf ein Neues!