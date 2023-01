Auf Zukunft kommt es an

Schrammel-Klang-Festival 2007, Theaterfestival „Hin & Weg“ 2018, „Advent am See“ 2019, Königsleitn-Übernahme 2020, „MOMENT“-Eröffnung 2022, dazwischen weitere Projekte: Die Liste der – auch touristischen – Erfolge rund um Zeno Stanek kann sich sehen lassen.

Zugleich hat er im Ausblick auf 2023 schon wieder neue Ideen, hat ein Film-Festival mit Fokus auf Familien in der Schublade. Es soll auch in der zähen Nebensaison in den Wintermonaten Besucher in den Norden des Bezirkes bringen. Dass das Interesse am Kulturtourismus da ist, zeigen die beiden Festivals im Sommer, Stanek betrachtet sie zurecht als Erfolg. Der bedingt aber auch Herausforderungen. In dem Fall: Finanzierung, Organisation, Personal.

Wie sich der Tourismus in und um Litschau langfristig entwickelt, wird letztlich aber auch davon abhängen: Gelingt die gewünschte Akzeptanz samt mehr Besuchern aus der Umgebung und gelingt der eines Tages anstehende Generationenwechsel.