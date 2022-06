Aufwertung für die Liga

Es fühlt sich ein bisschen an wie Heimkommen, wie das Richtigstellen eines Fehlers, dass der SC Gmünd nach dem Abstieg 2018 in die 2. Landesliga West zurückkehrt. Natürlich war der Abstieg kein Fehler per se, sondern der sportliche „Lohn“ für Fehlentwicklungen. Genauso folgt der Aufstieg keiner höheren Macht, sondern ist das Ergebnis von vier Jahren konsequenter Aufbauarbeit und einer starken Saison.

Zitterpartie am Pfingstmontag gegen aufopfernd spielende Echsenbacher hin oder her: Der SC Gmünd ist verdient Meister. Das zeigt schon der Blick in die Statistik. Nur 15 Gegentreffer in 25 Spielen sind einzigartig, dazu wurden 52 Treffer erzielt.

Diesen Erfolg darf und soll der SC Gmünd jetzt gerne auskosten. Ab Sommer muss der erste Schritt aber sein, schnell in der neuen Liga Fuß zu fassen. Im Hinblick auf neue, alte Derbys werden es ihnen auch der SC Amaliendorf und der USC Schweiggers danken.