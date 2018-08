Die Debatte über die Rückkehr des Wolfes nimmt allmählich Ausmaße an, die an die gerade erst nachlassende Flüchtlings-Hysterie erinnern. Vermutlich kaum jemand unter uns hatte je direkt mit einem von ihnen zu tun. Dennoch hat jeder eine Meinung, und das Spektrum der Urteile und Vorurteile klafft dermaßen weit auseinander, dass ein Mittelmaß unmöglich zu finden zu sein scheint.

Zwischen verträumter Streichel-Romantik und düsterer Alles-Niederballern-Mentalität bliebe genug Platz – zumindest in der Theorie. In der Praxis erscheint wie während der großen Fluchtwellen ein sachliches Aufarbeiten des Themas mit unabhängigen Fachleuten schwer, zumal in Zeiten angeblicher „Fake-News“ unangenehme Inhalte ruhigen Gewissens abgestritten und kleingeredet werden können.

Beim Flucht-Thema hat das Aussitzen funktioniert. Beim Wolf wird das schwerer: Er sticht aus vielen Risiken, denen wir uns mitunter in der Natur, im Auto oder durch die Art unserer Lebensführung aussetzen, hervor – weil er Urängste hochgehen lassen kann. Daher wird das Thema, solange der Wolf unter uns weilt, immer wieder aufpoppen. Es wird nicht auszusitzen sein. Wir werden uns ihm stellen müssen.

