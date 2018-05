Landeshauptfrau Mikl-Leitner bricht mit dem Tabu ihres Vorgängers, gibt den Anstoß zum Bau einer Waldviertel-Autobahn. Vieles deutet gar auf einen Bogen von der S10 bei Freistadt in Richtung A22/S3 bei Stockerau hin, der in der NÖN Gmünd in Abwandlung des Vorstoßes von St. Martins Bürgermeister Höbarth angeregt wurde.

Der würde Linz und Wien übers Waldviertel – idealerweise in Reichweite zu den massiv ausgebluteten Grenzräumen in Nordwest – verbinden und eine Brücke nach Budweis ermöglichen.

Was auf den Ernst der Absichten vertrauen lässt? Politisch gab es fern jeder Wahl einfach keinen Anlass für den Schwenk. Er ist ein Meilenstein angesichts der dicken Bretter, die da ÖVP-intern gebohrt wurden. Arge Brocken wie Trassenführung, Finanzierung, Grundablösen warten aber erst.

Und da liegt der Ball bei uns: Wir müssen über unsere Kirchtürme hinausblicken, das Ganze im Auge behalten. Wir müssen das gemeinsame Interesse vor Einzelinteressen und überzogene Waldviertel-Nostalgie (die keinen Job sichert, keine Familie ernährt) stellen. Wir müssen diese Chance annehmen und unterstützen, sie gegen Pessimisten, Verhinderer, Querulanten verteidigen. Andernfalls wird sie für immer vertan sein.

