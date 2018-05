Eben erst hat sich beim SC Gmünd die Stimmung etwas gebessert, auf einmal rumort’s beim ASV Schrems. Die Rücktritte und der Streit im Vorstand lassen kein gutes Licht auf den aktuellen Top-Verein des Bezirks scheinen.

Was genau passiert ist, lässt sich nur schwer rekonstruieren, solange nur eine Seite spricht.

Es ist jedenfalls schade, dass ein über Jahre aufgebautes, gut funktionierendes Vorstandsteam jetzt so zu zerfallen droht. Ein langjähriger Sponsor, den man sich aufgrund seiner Verdienste erst vor zwei Monaten als Präsident in den Vorstand geholt hat, hört mit einem Schlag auf. Ein Funktionär, der als Obmann den Verein über viele Jahre geprägt hat, kehrt dem Verein den Rücken zu – nur zwei Monate, nachdem er als Obmann-Stellvertreter wieder zu seinem Verein zurückgefunden hatte. Die Zukunft des Sportlichen Leiters, der durch seine Personalpolitik maßgeblichen Anteil am sportlichen Aufstieg der vergangenen Jahre hatte, ist offenbar ungewiss…

Das ist eine beunruhigende Situation. Ein solches Team wieder zu finden, geht nicht von heute auf morgen. Funktionäre zu finden, die in Ruhe arbeiten können, die auch untereinander harmonieren, ist mitunter eine schwere, zeitintensive Arbeit. Der SC Gmünd kann davon ein Liedchen singen.