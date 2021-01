Lange und heftig war diskutiert worden, für eine Sanierungsgemeinde waren auch relativ hohe Geldbeträge genannt worden, die nötig sein würden, um das Litschauer Strandbad-Resti aus dem Dornröschenschlaf in die Zukunft führen zu können. Jetzt scheint es plötzlich ganz simpel zu gehen – und noch dazu günstig für die öffentliche Hand.

Der Herrensee, jetzt schon eine der besten Destinationen im Waldviertel, wird durch einen schicken Eissalon, der auch das Flair einer Lounge bietet, zusätzlich aufgewertet. Das bringt die ganze Region ein kleines Stück weiter, weil das Eis-Ausflugsziel ganz neue Kreise anzieht – der legendäre „Schirm“ am Stadtplatz in Gmünd zeigte es vor.

Dass es für die seit Jahren verwaiste Immobilie gerade in der bitteren Zeit eines dritten Lockdowns nun sogar zwei Interessenten gab, ist blöder Zufall: Einer kann seine Idee nicht verwirklichen. Dennoch dominiert die Freude: Es gibt sie, die Mitmenschen, die in ihre Visionen vertrauen und mutig am Morgen arbeiten, statt die Gegenwart zu bejammern. Bitte mehr davon!