Blaues Auge

Die erste Saisonhälfte der Waldviertler Kicker ist praktisch vorbei. Nur die Landesligisten Waidhofen, Schrems und Zwettl spielen noch. Nach der covid-schweren Vorsaison konnten sich Fans und Beobachter wieder großteils dem Sport widmen. Eine Genugtuung. Wie sehr die normale Durchführung der Hinrunde am seidenen Faden hing, zeigte sich am von der 2. Landesliga abwärts letzten Fußball-Wochenende des Jahres. Kaum schnellten Infektionszahlen in die Höhe, erwischte es auch mehr Fußballer. Logisch. Das Waldviertel-Derby in der Landesliga, zwei Partien in der 2. Klasse, eine von Schweiggers zu Saisonbeginn – das sind derzeit die einzigen Partien im Waldviertel, die wegen der Pandemie nicht plangemäß gespielt werden konnten. Nicht viel. Was auch ein Verdienst, der weitgehend streng eingehaltenen Sicherheits-Vorkehrungen ist. Aber man stelle sich vor, die Saison hätte zwei Wochen später gestartet… Wir sind mit einem Blauen Auge durchgekommen.