Nach dem Verlust des Gmünder Bürgermeister-Amtes hatte sich die SPÖ mitunter vorwerfen lassen müssen, die erstmalige Rolle in der Opposition zu wenig anzunehmen. Dafür demonstrieren Spitzenkandidat Miksch & Co gut zwei Monate vor der Gemeinderatswahl mit einem sehr frühen Start in den Wahlkampf Entschlossenheit – und müssen sich von der VP/AfG/FP-Stadt regierung gleich maßregeln lassen: Punkte, die die Genossen nun kritisieren, waren seit 2015 zu großen Teilen mit deren expliziter Zustimmung im Gemeinderat beschlossen worden. Sie dürften da also zumindest nicht total dagegen gewesen sein.

Auch das zeigt die Schwierigkeit, aus der zweiten Reihe zu punkten: Das Volk will nicht, dass die Politik immer nur streitet – genauso will es nicht, dass die Opposition die Mächtigen einfach schalten und walten lässt. Ein schwerer Spagat, der leicht scheitert. Wie er gelingen könnte: Indem Wege aufgezeigt werden, wie die Stadt nach eigenen Vorstellungen in die Zukunft geführt werden müsste.