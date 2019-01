Das Jahrtausend war nicht alt, da tönte es schon aus allen Richtungen: „Wer braucht im 21. Jahrhundert noch ein Buch, wer noch eine Zeitung?“ Die Welt wurde digital, änderte Gewohnheiten grundlegend, stürzte als untötbar geltende Systeme durch Glücksritter in Gratis(un) kulturen und Existenzängste. Die Medienbranche rettete sich, indem sie allen Widrigkeiten und Versuchungen zum Trotz auf Seriosität & Qualität beharrte (die NÖN Gmünd hat 2018 die Abonnentenzahl trotz Einwohner-Minus wesentlich erhöht).

Die Herausforderung am Buch-Sektor liegt (noch) weniger im digitalen Buch und dank Preisbindung auch nicht im Gratis-Trend, aber bei Online-Riesen – unter deren Druck der Markt im Bezirk gerade auf zwei letzte Buchhandlungen zusammenbricht. Die Chancen liegen auch hier am ehesten auf Service und Qualität: Gut ausgebildetes Personal mit Leidenschaft für den Beruf, das den Kunden persönlich kennt und auch mal überraschen kann, ist per Mausklick nicht zu bekommen.