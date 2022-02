Chaos tut weh

Wann immer sich in den vorigen zwei Jahren sehr viele Menschen zugleich bei der Gmünder NÖN beklagten: Es hatte sehr verlässlich mit Covid zu tun. Einschränkungen spielen dabei die geringste Rolle, dem Großteil ist der Ernst der Lage klar. Mehr Staub wirbeln Patzer im organisierten Umgang mit CoV auf – der für unsere Senioren unwürdige Wettlauf um die Impfung im Vorjahr, der herbstliche Ärger mit PCR-Gurgeltests oder die Ankündigung einer Impfpflicht als letzten Ausweg aus einer Pandemie, auf die zwischenzeitlich selbst der Kanzler gepfiffen hatte. Als Draufgabe zuletzt mitten in einer massiven, seit Monaten angekündigten Welle die totale Überforderung am einzigen Teststraßen-Ort im gesamten Waldviertel.

Das Chaos tut doppelt weh: Es zehrt an der Moral jener, die an der Basis seit Monaten versuchen, das Radl im Kampf gegen Covid irgendwie am Laufen zu halten. Und es spielt dubiosen Gruppierungen in die Karten, die vieles im Sinn haben – aber nicht die Gesundheit ihrer Mitmenschen.