Zwei Stammspieler aus der dritten CZ-Liga, für die Offensive, die in der jüngsten Vergangenheit eine Baustelle war. Die Zielsetzung wird wieder offensiver. Nachdem der SC Gmünd das „M-Wort“ erst vor einem halben Jahr aus dem Wortschatz verbannt hat, gibt‘s jetzt wieder ein bisschen Neuausrichtung. Gut für die Fans.

Aber nicht nur das.

Bei alldem darf nicht vergessen werden: Gmünd steht derzeit auf Rang 13, nur einen Platz von den Abstiegsrängen entfernt. Der zeitliche Rahmen für das Frühjahr entwickelt sich immer mehr dorthin, dass nur mehr die ausstehenden Partien von der Herbstsaison nachgetragen werden können. In Gmünds Fall sechs Spiele.

Ja, man hat im Herbst gesehen, dass die Mannschaft eigentlich stärker ist, als der Tabellenplatz aussagt. Noch einmal in so eine Flaute zu kommen wie im Herbst, kann man sich aber nicht leisten. Sonst könnte das Schreckgespenst 1. Klasse, das momentan in unerreichbar weiter Ferne scheint, ganz schnell da sein. Die Neuen sind also schon auch so etwas wie Feuerwehrmänner. Sie und die gesamte Mannschaft müssen im Frühjahr auf Anhieb funktionieren.