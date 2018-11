In Zeiten, in denen Klimaschutz einerseits immer wichtiger, andererseits aber doch wieder zunehmend auf die leichte Schulter genommen wird, eilt die Marktgemeinde Großschönau für ihre Bemühungen in eben dieser Angelegenheit von Auszeichnung zu Auszeichnung. Der European Energy Award in Gold sagt nun klipp und klar aus: Keine andere Gemeinde Niederösterreichs und nur zwei Gemeinden Österreichs haben im Rahmen des groß angelegten Prozesses mehr energie- und klimarelevante Maßnahmen gesetzt als die 1.200-Seelen-Gemeinde.

Das ist nicht nur gut für Marketing nutzbar, sondern vielmehr Ergebnis und Bestätigung des in vielen Jahren gebauten Puzzles mit Projekten und Maßnahmen im Umfeld der BIOEM. Die Gemeindebürger verdanken dem mehr als „nur“ den Klimaschutz. BIOEM, BETZ, Sonnenplatz oder Sonnenwelt erinnern die Gemeindebürger an ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt, bringen aktiv Geld in die Gemeinde, schaffen und sichern Arbeitsplätze, lösen Investitionen und damit Aufträge für die heimische Wirtschaft aus. Die Nahversorgung ist trotz aller Herausforderungen gesichert. Die Auszeichnungs-Serie ist nur das Tüpfelchen am „i“.