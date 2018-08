Erst die Freude über die überparteiliche Einigung zum hochrangigen Straßenausbau durchs Waldviertel, schon beginnen die Gedanken um unsere Anbindung an die ganz weite Welt zu kreisen.

Der Flughafen Budweis scheint allmählich tatsächlich abflugbereit zu werden, und Fliegen war in den vergangenen Jahren aus Waldviertler Sicht eher unattraktiver geworden: Der am nächsten gelegene Flughafen Linz-Hörsching ist dank der S10 ab Freistadt noch näher gerückt, hat aber im internationalen Netz massiv an Gewicht verloren. Zu Schwechat muss man sich im Auto immer noch durch den Ballungsraum Wien wühlen – oder den Hürdenlauf mit öffentlichen Mitteln (trotz technisch guter Voraussetzungen) über sich ergehen lassen.

Budweis könnte also nach einer Eröffnung nicht nur unsere Region als Wirtschafts- und Tourismus-Standort kräftig aufwerten: Es könnte auch zur Option für unsere eigenen Reiseplanungen werden. Dazu braucht es freilich zunächst Flüge in attraktive Destinationen. Dann braucht es eine zügige Anbindung ans nicht einmal 50 km Luftlinie entfernte Waldviertel mit Auto und/oder Bahn. Mit Ankündigungen dazu hat keines der Länder gegeizt, Raum für Ergebnisse ist hüben wie drüben noch zur Genüge vorhanden.

