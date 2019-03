„Bitte liebe NÖN, habt ihr kein anderes Thema als den Wolf?“ Meldungen ähnlicher Art prasselten nach dem ungewöhnlichen Tod eines Fohlens in Reingers aus allen Teilen des Landes via Facebook auf die Redaktion nieder. Sie scheinen ein Ziel zu haben – dem Überbringer einer Nachricht den Mund zu verbieten. Und sie erinnern unangenehm an den Punkt, an dem wir zum Höhepunkt der Fluchtbewegungen 2015 angekommen waren: Eine Gruppe von Menschen hat ein Thema derart für ihre eigenen Interessen instrumentalisiert, dass jede sachliche Befassung damit zur Farce, jeder nüchterne Beitrag zum Skandal hochgekreischt wird.

Ein Fohlen ist tot und übel zugerichtet. Daran muss kein Wolf beteiligt gewesen sein. Der Besitzer fragt, ob es doch so gewesen ist – was die Rückkehr von Wölfen in den Bezirk in eine neue Dimension rücken würde. Die Antwort werden Experten liefern. Und die NÖN wird unabhängig vom Ergebnis und der Frage, wessen Zwecken dies dienen mag, darüber berichten.