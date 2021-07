Die Stadt Litschau hatte in Zeiten von Abwanderung und Überalterung bis vorigen Winter satte 25 Jahre lang keine Anpassung ihrer Wohnbauland-Preise vorgenommen, außer zur Umstellung von 250 Schillingen auf 18,17 Euro für den Quadratmeter. Die Kostenfrage war mangels Nachfrage vielfach ohnehin eher theoretischer Natur. Jetzt ist gerade die erste Hälfte 2021 zu Ende, und plötzlich ist von der allmählichen Knappheit an bebaubarem Boden die Rede.

Covid hat der Stadt, die am Rand einer Nation an den Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs und miserabler Verkehrsanbindung leidet, in die Karten gespielt. Weil: Als 2020 der Naturboom einsetzte und das Waldviertel vom vorurteilsbeladenen Landstrich der Eigenbrötler, Sturköpfe oder Aussteiger zum Traumviertel aufstieg, da war Litschau vorbereitet.

Das Kulturleben blühte rund um einige Unverdrossene. Trotz Status als Sanierungsgemeinde war der Verfall, anders als in anderen Orten, zumindest nicht prägend. Im Gegenteil: Litschau hat ein modernes Stadtamt, einen barrierefreien Stadtplatz mit neuer Schirmbar, ein neues Pflegeheim (einst auch größter Arbeitgeber der Stadt), den Anschluss zur Tourismusbahn, eine gute See-Infrastruktur mit neuem Bootsverleih, teilaktiviertem Strandbadresti, Eventlokal oder kräftig erneuertem Feriendorf. Dass die halbe Stadt gerade wegen Wasserleitungs-Arbeiten aufgegraben ist, bringt neue Straßen – und darunter wichtige Glasfaser -Infrastruktur.

Aussichtslos war die Lage in Litschau nie. Aber sie war lange nicht mehr so rosig wie just im Moment der Corona-Krise. Der Boom könnte von Dauer sein.