Der Elefant im Raum ist eine Metapher aus dem Englischen, die ein offensichtliches Problem, das nicht angesprochen wird, beschreibt. Beim SC Gmünd zeigt Obmann Karl Bauer jetzt im Zuge der neuerlichen Unruhen auf den Dickhäuter, spricht von Gräben, die nach der Fusion nicht zugeschüttet wurden. Um es beim Namen zu nennen, könnte man den Gräben zeitweise fast noch ein „Schützen-“ voranstellen.

Die Fusion brachte es mit sich, dass keine homogene Gruppe an Vereinsurgesteinen den Klub lenkt, sondern vielmehr kooperierende Einzelkämpfern, die einmal mehr und einmal weniger Durchhaltevermögen haben.

Ein Verein ist der SC Gmünd für viele nur auf dem Papier, immer noch wird zwischen SVler und EPSVler unterschieden. Dazu kommt, dass manche Bauer den „Machtwechsel“ vor fünf Jahren noch krummnehmen. Auch wenn‘s intern oft harmonischer lief, als es schien: Das kratzte alles an der Außenwirkung. An der hängt vieles: Spon-soren, Spieler, Funktionäre.

Dieses Zwei-Vereins-Denken nicht offensiv angegangen zu sein, ist das größte Versäumnis des SC Gmünd in den 17 Jahren seit der Fusion. Bauer spricht speziell die Alt-Kicker der Bezirkshauptstadt an, den SC gemeinsam in die Zukunft zu führen. Hoffentlich wird er gehört.

Sportlicher Erfolg kann, wie man oft gesehen hat, einen Paravent vor den Elefanten stellen. Im Raum bleibt er trotzdem.