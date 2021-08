Wenn man durch die Wälder spaziert oder jetzt wieder aktuell Schwammerl sucht, kann man die Natur hautnah genießen. Gerade in der Corona-Pandemie taten das sehr viele und die, die das nicht tun konnten, beneideten jene, die diese Idylle vor der Haustür haben.

Dass der Wald aber auch Schattenseiten hat, die für viele alles andere als angenehm sind, das vergisst man gerne. Für die Besitzer wird der Wald immer mehr zur Belastung. Trockenheit und Borkenkäfer machen die lange und auch schwere Arbeit zunichte. Dann kommen noch die Wetterkapriolen dazu, die, wie in der Vorwoche in Großotten, eine riesige Waldfläche innerhalb von wenigen Minuten dem Erdboden gleichmachen. Riesenmengen an Schadholz müssen jetzt aus den Wäldern gebracht werden. Von Genuss ist man da weit entfernt.

Hinter jedem Baum steht ein Mensch, der sich mit viel Einsatz und auch Geld darum kümmert, das wir den Wald mit allen Sinnen genießen können – dafür gebührt einmal ein Danke!