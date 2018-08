Drei Runden ist die Saison 2018/19 alt. Vor allem in der 2. Landesliga West läuft es für die Bezirksvertreter am Schnürchen – ergebnistechnisch. Amaliendorf steht weiter an der Tabellenspitze. Daran änderte auch die schlechte Vorstellung gegen Langenlois nichts.

Sie verdeutlichte aber, dass die Anderst-Elf, ihr Problem das Spiel zu machen, noch immer nicht abgelegt hat. Man weiter fürs Kontern geboren ist. Man scheint das zu akzeptieren, was in gewisser Weise verständlich ist. Ruft man in allen Spielen, in denen man mit Kontern durchkommt, das Potenzial ab, wird man in der oberen Tabellenhälfte landen. Im Sinne der Weiterentwicklung wär‘s aber förderlich, bald einmal auch selbst das Spiel machen zu können.

Mit zwei Siegen steht auch Schrems gut da, sucht aber noch – nach dem System und der Form. Gegen Haitzendorf, als man im bewährten 4-4-2 auftrat, spielte man das beste Match. Das 4-5-1 ging gegen Würmla daneben und auch am Samstag in Ybbs musste Trainer Edgar Eichler Mängel im Spielaufbau eingestehen. Daraus kann man nach noch keinen Trend herauslesen, das kann Zufall gewesen sein. Auffällig ist es aber allemal. Und vielleicht die Überlegung wert, ob die von Eichler propagierte Flexibilität der Weisheit letzter Schluss ist. Ob mehr Kontinuität nicht auch konstantere Leistungen brächte.