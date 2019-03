„Zeit wird‘s!“ Fragt man bei den Fußballern von der 2. Landesliga abwärts zum bevorstehenden Frühjahrsauftakt, fällt dieser Satz praktisch immer. Zeit wird‘s, nach fünf Monaten wieder um Punkte zu spielen. Zeit wird‘s, dass die Schinderei ein Ende hat. Zeit wird‘s, dass man sieht, ob sich das Training ausgezahlt hat. Zeit wird‘s, dass die Fragen, die sich in den vergangenen Monaten aufgestaut haben, beantwortet werden.

Wie gut kann Schrems in der 2. Landesliga West Marek Jungr (der wegen einer Gelbsperre den Start in Haitzendorf sicher verpasst) und im schlimmsten Fall noch Nemanja Marinkovic ersetzen? Hält die neuorganisierte Amaliendorfer Abwehr? Können Gmünd in der Gebietsliga und Litschau in der 1. Klasse noch einmal ins Titelrennen eingreifen? Kratzt St. Martin die Kurve? Können Heidenreichstein und Nondorf dem Tabellenkeller endgültig den Rücken zuwenden? Kann Brand/Nagelberg in der 2. Klasse die Umbauten im Trainerteam und das verkorkste Vorbereitungsfinish verkraften? Schalten sich Kirchberg oder Hoheneich noch ins Titelrennen ein?

Fragen über Fragen. Die Antworten gibt‘s in den kommenden Wochen und Monaten. Eines ist aber jetzt schon klar: Für Spannung ist gesorgt. Am Ende wird‘s vielleicht sogar eine Saison, an die wir uns noch lange Zeit erinnern werden – mit Meistern in allen Ligen mit Bezirksbeteiligung.