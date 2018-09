Eine weitere Woche mit dem Wolf im Gmünder Bezirk. Eine weitere Woche mit gerissenen Schafen. Eine weitere Woche ohne organisierte Schutzmaßnahmen und sachliche Aufklärung der Bevölkerung. Eine Woche, in der der Abschuss gesetzlich geregelt wurde.

Diese Kurzbilanz erklärt die zunehmende Hysterie um das immer noch brennendste Thema im Bezirk. Diese gipfelte derweil nach Internet-Meldungen in wilden Reaktionen über den angeblich mitten in der Stadt Weitra fotografierten Wolf – der sich dann doch „zu 99,9 Prozent als Hund“ herauskristallisiert hat. Das Waldviertel sieht allmählich vor lauter vermeintlichen Wölfen den Hund nicht mehr. Selbst in der Bezirkshauptstadt, wo Hunde-Angriffe keine Seltenheit sind, ist von Menschen die Rede, die den Hund nicht fürchten – sich aber aus Angst vorm Wolf nicht mehr in die Wälder trauen.

Schutzmaßnahmen sind in verschieden Hinsicht überfällig. Der Fall in Weitra zeigt aber auch, was es im persönlichen Umgang mit dem Tier braucht: Zu allererst sollten wir wissen, wovor wir uns eigentlich fürchten, wie das überhaupt erkennbar ist, und was das bedeutet. Der „Fake-Wolf“ führte klar vor Augen, wo beim Thema Wolf angesetzt werden sollte.

